Gli Acchiappagiochi di Studio Bozzetto conquistano anche la BBC

Leggi su movieplayer

(Di sabato 21 gennaio 2023) The Game Catchers - Gliil Regno Unito: questa primavera andranno in onda su Cbeebies, il canale kids della BBC. Con la conferma della seconda stagione, The Game Catchers - Gliconquistala BBC: la serie tv prescolare a tema spaziale, creata dae Sphere Animation, è stata acquistata da Ceska Televize, servizio pubblico della Repubblica Ceca, RTÉ, tv di Stato irlandese e CBeebies, canale televisivo per bambini di proprietà della BBC. Ceska Televize ha acquisito i diritti in chiaro, RTÉ ha acquisito i diritti in chiaro e non lineari mentre Cbeebies tutti i diritti lineari e per lo streaming su iPlayer. The Game Catchers sarà, inoltre, doppiata con attori britannici prima del lancio previsto per …