OlbiaNotizie

...sull'urgenza ed entro quindici giorni sarà esaminata dalla commissionedella Camera. La legge 'mai più bimbi in carcere' A prima firma del deputato dem Paolo Siani (relatore Walter),......del Senato dove ieri mattina il guardasigilli era atteso per la sua relazione sulla. ... rimangono vincolati al tema che il responsabile del Pd Walterconsidera "divisivo" e che gli ... Giustizia: Verini, 'voglia di bavaglio da Nordio, troveranno muro Italia per bene' Si è svolta questa mattina, nell'Aula Magna della sede di Ciampino (via Romana 11-13) dell'Istituto di Istruzione Superiore Amari-Mercuri, la ...La figlia, 22 mesi, di Eva Kaili non può vedere la mamma. Quali tutele per i figli di detenuti In Italia, presto la legge "mai più bimbi in carcere" ...