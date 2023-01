Giustizia | Salvini | politica eviti lo scontro con magistratura

La Stampa

Lo ha detto il vicepremier, Matteo, incontrando a Cremona gli industriali del territorio."Il ministro Carlo Nordio mette alcuni paletti su alcuni abusi, e ci mancherebbe altro, l'importante è ...Parlando delle polemiche sullaha evidenziato che "la politica deve evitare lo scontro con la magistratura e viceversa". " foto agenziafotogramma.it " . Giustizia, Salvini: “Stop ai contrasti politica-magistratura, ora è importante abbassare i toni” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...A dirlo il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, incontrando gli industriali a Cremona. Parlando delle polemiche sulla giustizia, Salvini ha evidenziato che “la politica deve ...