Giuseppe Conte batte cassa con gli ex M5S | «Ci dovete dare i soldi con gli interessi»

(Di sabato 21 gennaio 2023) Si riaccende la guerra deitra M5S ed ex, con la promessa reciproca di anin tribunale. Al rientro dalle vacanze natalizie, infatti,ha inviato ai parlamentari che hanno lasciato il partito una raccomandata con oggetto «Regolarizzazione posizione contributiva. Intimazione ad adempiere e costituzione in mora», firmata insieme al tesoriere Claudio Cominardi. La lettera chiede ai fuoriusciti di pagare i contributi non versati al partito e al fondo restituzioni e avverte che senza un riscontro entro 15 giorni «saremo costretti ad adire alle vie legali».scrive agli ex M5S: «Dateci icon gli» La raccomandata, di cui ha dato conto Repubblica, è dunque solo l’ennesimo capitolo dell’ormai annosa ...

L'assemblea regionale degli iscritti al MoVimento 5 Stelle in Friuli Venezia Giulia, convocata in remoto alla presenza del presidente, ha dato il "pieno appoggio" e il "via libero definitivo" al prosieguo con il percorso in coalizione con le forze politiche progressiste proponendo "in pieno accordo" il candidato ...... Giovanni Paparcuri; del Pm al maxiprocesso di Palermo del 1987 a Cosa nostra,Maria Ayala. Quindi visita alla tomba di Biagiocon l'assistenza del personale della Croce Rossa. L'... M5s, Giuseppe Conte paga il reddito di cittadinanza a Beppe Grillo L'assemblea regionale degli iscritti al MoVimento 5 Stelle in Friuli Venezia Giulia, convocata in remoto alla presenza del presidente Giuseppe Conte, ha dato il "pieno appoggio" e il "via libero defin ...TREVISO - Slitta ancora il congresso provinciale della Lega di Treviso. Era stato annunciato per i primi di gennaio, poi per il 22, poi ancora per domenica 29. Infine la data giusta è ...