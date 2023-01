Giuntoli | “Rinnovo Kvara? Non c’è bisogno | ha un contratto lungo”

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl direttore sportivo del Napoli, Cristiano, ha parlato nel prepartita di Salernitana-Napoli, ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni: “Siamo ancora arrabbiati per l’esclusione dalla Coppa Italia ma andiamo avanti, cercando di fare una buona partita questa sera.tskhelia? Non c’èdi un: ha une siamo molto sereni. Adesso è il momento di pensare al campionato e alla partita di oggi: siamo concentrati sul quotidiano”. Sulla penalizzazione inflitta alla Juventus,preferisce dribblare la domanda: “Non mi permetto di dare giudizi. Ripeto, noi dobbiamo pensare alla partita di oggi contro la Salernitana, che sarà molto difficile: dobbiamo pensare al nostro quotidiano”. L'articolo ...

