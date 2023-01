Giorgi-Bencic oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2023

(Di sabato 21 gennaio 2023) Camilase la vedrà contro Belindanel terzo turno degli(cemento outdoor). Impegno molto difficile per la marchigiana, che vuole centrare per la prima volta in carriera gli ottavi di finale a Melbourne. Davanti a lei, infatti, c’è la numero dieci del mondo, recente trionfatrice nel torneo WTA 500 di Adelaide 2 e sempre molto temibile sulle superfici rapide. La svizzera conduce per 3-2 negli scontri diretti e viene data ampiamente favorita dalle quote dei bookmakers.è reduce dalle convincenti affermazioni sulla russa Anastasia Pavlyuchenkova e sulla slovacca Anna Karolina Schmiedlova, partite in cui ha dimostrato di stare molto bene sia tecnicamente sia mentalmente. L’elvetica, invece, ha dato seguito al trend positivo sconfiggendo prima la ...

Camila, in un momento così delicato è riuscita a ritrovare il sorriso. Le è bastato abbracciare qualcuno di speciale per sentirsi meglio. In un momento tanto delicato la tennista Camila- che attualmente si trova in Australia - è finalmente riuscita a ritrovare un sorriso. Ad aiutarla ci ha pensato qualcuno di speciale: le è bastato stringerlo in un abbraccio per sentirsi ...Camilavs [12] BelindaL'unica italiana rimasta, cercando un'impresa difficile, ma non impossibile, contro una delle giocatrici più in forma del 2023 finora. Il tutto, sul campo ... Australian Open, preview day 6: Giorgi sogna l’impresa, Dimitrov per riavvolgere il nastro contro Djokovic. Altra maratona per Murray Il direttore Ubaldo Scanagatta interviene nel corso del programma “È la stampa, bellezza” condotto da Lapo De Carlo. Tra gli argomenti, la rivincita tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, Andy Murray ...AUSTRALIAN OPEN - Il sesto giorno di gare dell'Happy Slam chiude il terzo turno con il ritorno di Novak Djokovic contro Dimitrov e di Andy Murray, reduce dalla ...