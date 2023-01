(Di sabato 21 gennaio 2023) Sono numerose le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano lo spettacolo diDix a Lovere, teatro pere la possibilità di pattinare. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 21 e domenica 22 gennaio. ALZANO LOMBARDO – Pandemonium Teatro, glidel-end CLUSONE – A Clusone in scena “Il Sergente nella neve” FINO DEL MONTE – A Fino del Monte mostra di Bruno Lucchi GANDINO – Mostra dei presepi a Gandino LOVERE –Dix in scena a Lovere con “La corsa dietro il vento” – A Lovere pista di pattinaggio sul ghiaccio NEMBRO – “Reminiscenze”, a Nembro mostra di Giuliano Signori SERIATE – “volAteatro”,pera Seriate SONGAVAZZO – “Pomeriggi ...

BergamoNews.it

... ma la sostanza era invariata - risuonava chiara e diretta: da Paolo Rossi a Beppe Grillo , passando per Daniele Luttazzi e, chi aveva studiato la materia prima della generazione della ...(durata: 1h 40') ASCOLTA L'INTERVISTA A SABINA GUZZANTI SABINA GUZZANTI editata PROGRAMMA : Mercoledì 1 febbraio è la volta die Valentina Cardinali che presentano La corsa dietro il vento. Gioele Dix, spettacoli per famiglie e pattini: il week-end in provincia Lo spettacolo "La corsa dietro il vento", ispirato ad un racconto di Dino Buzzati, andrà in scena venerdì 20 gennaio al Teatro Fumagalli ...Il ricordo dell'attore milanese: "Fu lui - insieme a Ugo Porcelli e Alfredo Cerruti - a volermi in tv nell’estate del’88 dopo avermi visto a teatro. Era intelligente, ironico, pieno di idee e di energ ...