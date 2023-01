Gioconda a parte Proposte e cambiamenti per il Louvre postpandemico

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 21 gennaio 2023) Finita la pandemia le mandrie iphonate, falangi coi selfie stick, tornano a far tremare i pavimenti della Salle des États, tra le più grandi del palais, tanto che Napoleone III ci riuniva le assemblee legislative. Per mettere un cerotto al Mona Lisa problem e tagliuzzare le code chilometriche davanti alla piramide di Pei, la nuova direttrice, Laurence des Cars, ha messo quest’anno il limite a 30.000 visitatori al giorno, più o meno gli abitanti di Abbiategrasso. L’overpopulation fa partire il trend dei tornelli, del numero chiuso, come alcuni vorrebbero fare a Venezia per evitare ingorghi a Rialto. Malthusianesimo culturale post-covid. “La popolazione, se non è controllata, cresce in proporzione geometrica. Le opere d’arte crescono solo in proporzione aritmetica”, semi-cit. Tra lockdown e guerra, la massiccia riduzione del turismo russo-asiatico-Usa ha fatto capire quanto sono ...