Gina Lollobrigida | “Puzzava l’alito…” | Nancy Brilli confessa un dettaglio disgustoso dopo la sua morte

(Di sabato 21 gennaio 2023) Con grande tristezza abbiamo appreso ladi Luigia, in arte, una delle più importanti attrici italiane di sempre. È stata tra le personalità più importanti e significative per il cinema italiano e ha lavorato con registi come Vittorio De Sica, Pietro Germi, Mario Monicelli e tanti altri. La sua dipartita lascia un vuoto enorme. Non dimenticheremo mai il suo sorriso e la sua bravura:ci ha lasciatiuna vita piena e coronata di successi. Al funerale c’era una folla di persone pronta a dare l’ultimo saluto alla salma ma soprattutto a celebrare una carriera incredibile. Un addio commovente che ha visto l’Italia intera stringersi attorno a un’artista unica. L’attrice è stata un vero e proprio mito del cinema italiano e ...

Tag24

Si è parlato molto dinell'ultima parte della puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, venerdì 20 gennaio 2023, ma non solo, dato che prima della fine del talk, il padrone di casa della ...Dopo un lungo talk nel quale si è parlato in gran parte ancora dima non solo, salutando e ringraziando le ospiti (oggi tutte donne) che hanno partecipato alla trasmissione, dando ... Primo marito di Gina Lollobrigida, chi era Milko Škofic e chi è suo figlio Andrea Acceso talk su Gina Lollobrigida a La vita in diretta: "La verità è una" puntualizza un'ospite Si è molto parlato anche oggi, venerdì 20 gennaio 2023, di ...“In più di un’occasione, mi disse ‘mi voglio vendere tutto, mio figlio non deve avere nulla’”. È quanto riferito dal cardiologo di Gina Lollobrigida, nel processo in cui Andrea Piazzolla, ex assistent ...