Gina Lollobrigida | parla l' ex marito Francisco Xavier Rigau che vuole indire una conferenza stampa

La vita privata di, per quanto riservata fosse la nostra amata Bersagliera, è stata spesso oggetto di pettegolezzi e inganni. La verità la conoscono in pochi e certo non noi, ma ...Federica Panicucci è certa: 'Non bisogna aver paura di un amore vero' Intanto in questi giorni la conduttrice di Cecina, che si è esposta suproprio ieri in diretta a Mattino 5 , ha ...A latere del dolore per la scomparsa di un'attrice e donna amatissima come Gina Lollobrigida, ci sono purtroppo scontri tra persone a lei vicine. Uno dei personaggi problematici della sua vita è l'ex ...L'eredità di Gina Lollobrigida ammonterebbe a 10 milioni di euro secondo quanto ricostruito da Fanpage.it. Il testamento sarebbe presente e custodito da un notaio. A ...