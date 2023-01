Giletti intervista ancora Salvatore Baiardo che aveva annunciato la cattura di Messina Denaro

La7

Dopo lo storico arresto di Matteo Messina Denaro , Massimotorna ad intervistare in ... Ospite il filosofo Massimo Cacciari, per unaa tutto tondo su attualità e politica.Sono gli interrogativi che pone, in un'con l'Adnkronos, il giornalista Massimo, super tifoso juventino, all'indomani della notizia che la Corte federale ha accolto l'istanza per la ... ESCLUSIVO: Domenica intervista esclusiva di Massimo Giletti a ... Domenica 22 gennaio alle 21.15 su La7 appuntamento con Non è l'Arena di Massimo Giletti. Dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, Massimo Giletti torna ad intervistare Salvatore Baiardo che aveva prea ...Domani alle 21.15 su La7 nuovo appuntamento con Non è l’Arena di Massimo Giletti. Dopo lo storico arresto di Matteo Messina Denaro, Massimo Giletti torna ad ...