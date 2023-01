Gilardino | “Coda ce lo teniamo stretto | Cannavaro saprà trovare la chiave”

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Al termine della gara valevole per il campionato di serie B contro il Benevento, Alberto Gialrdino ha rilasciato in alcune dichiarazioni il suo pensiero sul match. Questi i temi affrontati dall’allenatore del Genoa dopo la gara contro i giallorossi di Fabio. Partita – Primo tempo abbiamo creato i presupposti per poter vincere la gara, abbiamo lavorato da dietro e superato la pressione del Benevento. Abbiamo segnato conal termine di un’azione ben fatta. Abbiamo avuto altre occasioni, potevamo essere più concreti. Nella ripresa siamo stati più attendisti, loro sono partiti forte, abbiamo cercato il lancio lungo. Siamo andati in difficoltà, abbiamo saputo soffrire e trovato un grande gol con Puscas, segno che sono tutti all’interno del progetto. Scelte – Ho cambiato perché questa squadra può essere ...

Sportitalia

