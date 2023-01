Gianmarco Petrelli assente ad Amici 22 | cosa è successo?

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 21 gennaio 2023) Nelle ultime settimane, il programma di22 è finito al centro della polemica per via di ciò che èa Capodanno. Tutti i principali canali di gossip hanno gli occhi puntati sugli allievi e sulle mosse dei professori. Tommy e Valeria, per ora, sono stati gli unici a pagare, però, nel corso dei prossimi giorni, potrebbe emergere qualdi nuovo. Vista la situazione, ogni più piccolo cambiamento è in grado di allarmare i fan. Per esempio, dopo la registrazione della puntata di domani, avvenuta giovedì 19 Gennaio, in molti si sono chiesti il motivo per cuinon fosse in studio. Potrebbe interessarti:22, dove vedere la replica della domenica pomeriggio22,...