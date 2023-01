Gianluca Vialli | Genova gli dice addio | in cinquemila alla messa voluta dalla Samp Da Pagliuca a Stankovic | chi c' era

Fanpage.it

In cinquemila hanno voluto ricordarenel giorno della messa che la Sampdoria ha organizzato nella Chiesa del Gesù in piazza Matteotti a Genova . Il club blucerchiato voleva rendere omaggio il campione scomparso e lo ha ...Messa in onore diquest'oggi a Genova. Presente tutta la Sampdoria e non solo: i dettagli Tantissimi tifosi della Sampdoria giunti in piazza Matteotti, nel cuore della città, hanno dedicato cori e ... Cathryn White Cooper con le figlie Olivia e Sofia: Gianluca Vialli il marito e padre più affettuoso In cinquemila hanno voluto ricordare Gianluca Vialli nel giorno della messa che la Sampdoria ha organizzato nella Chiesa del Gesù in piazza Matteotti a Genova. Il club blucerchiato ...Sampdoria, Lanna ricorda Vialli dalla messa in suo onore in Piazza Matteotti: l'eredità e la memoria di Luca sono da portare ...