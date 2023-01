GF Vip 7 | Davide Donadei ancora contro Oriana | “Magari vomiti | ma come dico io”

(Di sabato 21 gennaio 2023) Solo qualche giorno fa il web era esploso per alcune affermazioni dinei confronti diMarzoli. Parole piene di odio che avevano spinto i telespettatori a chiedere provvedimenti immediati. Adesso sono bastate poche ore da quelle frasi vergognose che l’ex tronista è ritornato sulla stessa lunghezza d’onda. Nel corso dell’ultima sera, sono volateuna volta espressioni fortissime che adesso avrebbero convinto la produzione del Grande Fratello Vip ad intervenire seriamente. Grande Fratello Vip 7:pesante suIl mondo internauta dovevadigerire le parole didette qualche giorno fa. In quell’occasione, l’ex tronista aveva puntato il dito ...

Tra gli ultimi concorrenti ad essere entrato al Grande Fratellodurante il periodo natalizio,Donadei in poche settimane è già al centro di diverse polemiche, sia dentro che fuori la Casa. L'ex tronista di Uomini e Donne , con alcuni suoi atteggiamenti ...... "Al Grande Fratellochi c'èo Chiara"; "Le interviste finora chi le ha accettate La parte lesa o i carnefici"; "Chi ha espresso la volontà di apparire in televisione per un confronto ... Non respiro, la replica infelice di Davide Donadei alla frase di Oriana al GF Vip: Magari Davide Donadei è a rischio squalifica Il gesto a cui si sarebbe lasciato andare nella Casa del Gf Vip non è passato inosservato dal web.Chiara Rabbi e Arianna Gianfelice si scagliano sull’ex Davide Donadei, il concorrente del Grande Fratello Vip è al centro di grosse polemiche fuori dalla Casa ...