Gf Vip 7 | Antonino Spinalbese svela cosa gli diceva Oriana Marzoli sotto le coperte | “Lei era in ginocchio e mi diceva…”

(Di sabato 21 gennaio 2023)è ormai un fiume in piena contro. Da quando è rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip dopo lo stop per motivi di salute (e sembrerebbe anche di budget) non ha smesso un attimo di lamentarsi della Vippona di origini venezuelane. Nelle ultime ore, parlando con Wilma Goich, Andrea Maestrelli e Nicole Murgia, l’hair stylist ha raccontato quello che lagli avrebbe dettole. Stando a quanto riportato da Biccy.it, l’influencer “esperta di reality show” avrebbe chiesto all’ex di Belen Rodriguez di non dire di averla lasciata: Lei era inlee mi‘non mi puoi lasciare così’. Perché a lei dava fastidio essere lasciata da ...

leggo.it

Gf, la confessione di Giaele De Donà adSpinalbese: 'Mi sei mancato tantissimo' Gf, volano coltelli tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi: 'Ti butti da un ca...volo all'altro' ...Che il legame fra Giaele De Donà eSpinalbese fosse forte non è una novità. I due hanno legato in modo forte già dalle prime settimane di permanenza nella casa del Gf. Quandoè stato fuori dalla casa per due settimane, per motivi di salute, Giaele ha sentito fortemente la sua mancanza ammettendo di volere davvero bene all'ex di Belen Rodriguez . E ora ... Gf Vip, la confessione hot di Oriana Marzoli: Antonino Spinalbese sprofonda nell'imbarazzo più totale Micol Incorvaia è stata accusata di aver violato il regolamento del Grande Fratello Vip. Dana Saber, ex concorrente del reality show, ha condiviso un video sui social dopo la sua ...Che il legame fra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese fosse forte non è una novità. I due hanno legato in modo forte già dalle prime settimane di ...