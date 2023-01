Germania | Torna la Bundesliga | 1 - 1 tra Lipsia e Bayern

Agenzia ANSA

(ANSA) - LIPSIA, 20 GEN - Dopo la sosta invernale (più lunga del solito a causa del Mondiale), la Bundesliga riapre i battenti ed è spettacolo nell'anticipo della 16/a giornata. Alla Red Bull Arena di Lipsia finisce 1 - 1 tra Lipsia e Bayern Monaco. Halstenberg risponde a Choupo-Moting.