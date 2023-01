Georgina Rodriguez rischia una multa | troppo sexy in Arabia Saudita

(Di sabato 21 gennaio 2023) Cristiano Ronaldo ha fatto il suo esordio con l’Al Nassr qualche giorno fa nell’amichevole col PSG, segnando le sue prime reti con la maglia della sua nuova squadra. In, però, ci sono altri motivi per cui si parla del calciatore portoghese. A fare clamore adesso è la compagna di Cristiano Ronaldo: sembra infatti chesia al centro di uno scandalo per i suoi outfit che non rispettano le regole saudite. Nei giorni scorsi la modella argenitna ha condiviso sui social alcuni scatti dall’. Una foto con CR7 e un’altra in posain un locale, il ristorante Le Maschou. Un abitocorto, con tacchi alti, che ha fatto scalpore perchè “le donne devono vestirsi in modo modesto, coprendo sempre gambe e spalle”, ...

La Gazzetta dello Sport

dà scandalo in Arabia Saudita, dove si è trasferita dopo l'ingaggio di Cristiano Ronaldo all'Al - Nassr. Nell'ultima uscita con il campione portoghese la modella non ha rispettato ...Cristiano Ronaldo evogliono trascorrere il resto della vita in quell'angolo di paradiso con vista sull'Oceano Atlantico e sulle spiagge incontaminate della costa occidentale. In ... La sorella di Georgina vive in povertà: "Forse si vergognano di me" Georgina Rodriguez ha sfoggiato un outfit troppo sexy in Arabia Saudita, violando le regole del posto: ecco cosa rischia la compagna di Cristiano Ronaldo ...Georgina Rodriguez rischia una multa per aver indossato un outfit troppo sexy in Arabia Saudita, violando le regole del posto ...