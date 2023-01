George Orwell | come raccontare la distopia

Leggi su screenworld

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il 21 gennaio 1950 il mondo della letteratura perdeva uno scrittore che, a distanza di settant’anni, continua ad avere una visione cristallina del nostro tempo:. All’anagrafe Eric Arthur Blair e nato in India,è uno scrittore che ha usato le sue capacità narrative per combattere contro qualsiasi idea di totalitarismo. Tra i padri del genere distopico,è diventato famoso anche per la sua capacità di affrontare concetti e tematiche molto seri e complessi senza rinunciare mai alla chiarezza della lingua. Scrittore, critico, giornalista e opinionista polemico,avrebbe potuto facilmente nascondersi dietro quel tipo di snobismo intellettuale che colpisce molti artisti con un curriculum vitae di un certo peso. Lo scrittore, invece, non ha mai ...