Gentile | «La Juventus dopo queste situazioni riparte più forte»

(Di sabato 21 gennaio 2023) Claudio, ex, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della situazione che ha visto coinvolti i bianconeri Claudio, ex, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della situazione che ha visto coinvolti i bianconeri. Le sue dichiarazioni: «Ladi solito esce piùda. Vedremo come reagiranno i giocatoriquesta batosta. Sarà dura però mi aspetto una grande reazione e deve essere immediata. Allegri non ha bisogno dei miei consigli. Io una cosa la farei, attaccherei la classifica con la penalizzazione nello spogliatoio in modo che sia sempre ben visibile, deve essere una molla per tutti». L'articolo proviene da Calcio News 24.