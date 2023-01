Genova | riaperto il caso del delitto con il trapano | nel 1995 il femminicidio dell’infermiera che si prostituiva

Il Fatto Quotidiano

A 27 anni di distanza dall'omicidio adi Maria Luigia Borrelli, l'infermiera che si prostituiva in un basso, la procura hail caso di quello che è conosciuto come il 'delitto del trapano', perchè venne uccisa con quell'...... la storia di Giuseppina Giuliano hail dibattito sul costo della vita in alcune città ... Seguee subito dopo Trento . In generale, la Regione più cara d'Italia è il Trentino Alto - ... Genova, riaperto il caso del delitto con il trapano: nel 1995 il femminicidio dell’infermiera che si… Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Il femminicidio avvenne il 5 settembre 1995, in una stanzetta nel centro. Scena del crimine efferata: l’attrezzo usato per infierire 12 volte sul corpo. In procura ascoltata la figlia di un’amica infe ...