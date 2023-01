Genova | al Museo del Faro la mostra “L’età della resa” | ecco quando

(Di sabato 21 gennaio 2023) Lasarà visitabile fino al 26 febbraio. Ad impreziosire ciascuno dei 10 componimenti di Christian Olcese, 10 foto di Edoardo Nervi– La Lanterna, simbolo di, diventa cornice ideale per “mettere in scena” l’opera di un giovane poeta genovese: questa l’ispirazione”, presentata venerdì 13 gennaio, che sarà possibile visitare aldelfino al 26 febbraio. Un luogo dominato dal vento e dall’alternarsi di luce e di ombra, temi che tornano spesso nei componimenti esposti, tratti dall’omonima raccolta di Christian Olcese. Olcese, classe 1995, fresco vincitore del Premio Internazionale “Il Canto di Dafne” per la sezione Poesia Edita, così commenta l’iniziativa: “Come ...

