Genoa | trattativa in chiusura per un attaccante dallo Standard Liegi

GianlucaDiMarzio.com

Nell'attesa di sbloccare lacon la Roma per Shomurodov , il Torino pesca in casa Verona ,... Davide Ballardini, conosce bene l'attaccante uzbeko per averlo allenato ai tempi del. ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Gianluca Di Marzio per Sky Sport ha riportato la notizia dell'imminente chiusura dellatra ile lo Standard Liegi per Denis Dragus. Attaccante (punta centrale ma anche utilizzabile sull'esterno) ventitreenne, nazionale rumeno, finora nella Jupiler Pro League ha segnato ... Calciomercato LIVE: tutte le trattative e le news di oggi Benevento-Genoa 1-2: giallorossi beffati in extremis. Leverbe non convocato, La Gumina in campo nel finale Il Benevento cade tra le mura amiche del Vigorito per mano del Genoa, capace di strappare tre ...Serie B, l'avvocato esperto in diritto Matteo Sperduti ha fornito una spiegazione della possibile penalizzazione del Genoa ...