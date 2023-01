Gatto ucciso dal Tgv | le padrone accusano le ferrovie francesi | E' stata un' esecuzione

Corriere della Sera

Dal 2 gennaio, quando erano in partenza da Parigi dirette a Bordeaux, l'immagine del lorosui binari non le fa dormire. Neko era scappato dalla borsa in cui lo trasportavano, ma alla ...E ora quel dolore si è trasformato in rabbia con un lungo post pubblicato su Facebook: "La SNCF (le ferrovie francesi ndr) ci ha costretti ad assistere all'uccisione del nostro". "Era il 2 ... Il gatto Neko, ucciso dal treno che non poteva ritardare. «Non l’hanno voluto salvare» E' scappato dalla borsa nella quale lo trasportavano e si è rifugiato sotto il Tgv in partenza alla stazione parigina di Montparnasse. Minuti di terrore, con le padrone, Georgia Mylona e la figlia Mel ...Si era rintanato sotto un convoglio, inascoltati gli appelli della proprietaria: «Non ci hanno permesso di recuperarlo e non hanno voluto ritardare la partenza. Così lo hanno condannato». «La legge va ...