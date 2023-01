Galtier | «Skriniar al Psg? Non posso dire se verrà a gennaio o a giugno»

(Di sabato 21 gennaio 2023) Dopo le indiscrezioni arrivate dalla Francia nel giorni scorsi su Milan, adesso anche l’allenatore dei parigini, Christophe, si è sbilanciato sul difensore di proprietà dell’Inter. Queste le parole del tecnico delsu: «Nonsequi in questa sessione o la prossima estate – ha detto in conferenza stampa – La dirigenza sta lavorando e io ho molto da fare con i miei giocatori». Parole che sanno di conferma del matrimonio in vista (senza una data certa se adesso o fra sei mesi) tra ile lo slovacco che ha un contratto in scadenza acon l’Inter.La differenza sta nella possibilità di cederein questo momento. Il difensore, che tramite ...

Calciomercato.com

Psg emai così vicini. A confermarlo è stato il tecnico dei francesi Christophe, che in conferenza stampa ha parlato così del futuro del difensore dell'Inter: "Ho letto le notizie che sono ......- " Per quel che riguardaho visto le informazioni che sono uscite ma non posso dire se verrà in questa sessione o la prossima estate . Non posso dirvelo ". Così Christophe, ... Skriniar è del PSG, lo conferma Galtier: 'Non se arriva a giugno o già a gennaio' window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-93e39f89-159e-7842-19a2-e5c69addb6 ...L'allenatore dei campioni di Francia aggiunge: "La dirigenza sta lavorando e io ho molto da fare con i miei giocatori. Devo essere concentrato su ciò di cui abbiamo bisogno" ...