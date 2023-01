Frasi sul cuore | da dedicare a chi si ama

Leggi su dilei

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ilè un organo importantissimo per il corpo umano. Insieme al cervello, è il più importante dell’organismo e funziona con una pompa che provvede a far circolare il sangue carico di ossigeno in tutti i distretti e tessuti. Ilè però anche il simbolo dell’amore e dei sentimenti in generale. Una persona emozionata tende a dire che ha ilche batte forte. Questo organo rappresenta la forza che spinge a intraprendere relazioni, allacciare rapporti sentimentali e, in generale, che ci fa legare alle persone sia che si tratti del compagno o della compagna che di un figlio, un genitore o un amico. Ilè anche simbolo di ciò che ci appassiona e che ci entusiasma, come un hobby o un particolare sport o il proprio lavoro. In pratica è relativo a tutto ciò che si ama. Fare qualcosa con il ...