Francesco Cannadoro | rivoluzionare il concetto di disabilità con la semplicità “a prova di bambino”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 21 gennaio 2023) Prima che la malattia di suo figlio Tommaso catapultasse lui e la sua famiglia nel mondo dellaera animatore nei villaggi turistici. La parlantina spigliata, il linguaggio vivace, l’atteggiamento amichevole e coinvolgente con tutti erano la sua natura, non soltanto il suo mestiere. Quando ha scoperto che Tommi aveva una malattia neurodegenerativa ignota (tutt’oggi priva di diagnosi), ha deciso di smettere di lavorare come animatore per non perdersi neanche un minuto di vita insieme al suo. “Una patologia degenerativa come quella di mio figlio – racconta a Luce! – significa atrofia del cervelletto e conseguente ritardo psicomotorio. Col tempo sono subentrate anche la disfagia, l’epilessia e la cecità. Oggi Tommi si nutre attraverso una peg”. Le aspettative di vita, per il piccolo, ...