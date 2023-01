Francesca Chillemi da Miss Italia ad oggi | com’era 20 anni fa

Leggi su sologossip

(Di sabato 21 gennaio 2023)è un volto amatissimo del piccolo schermo, la ricordate 20fa a? Vediamoe come è cambiataè stato per lei il trampolino di lancio. La partecipazione al concorso di bellezza più in voga e la vittoria del titolo della ‘più bella d’’, hanno aperto aL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.