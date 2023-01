FOTO – Messaggio social di Bonucci | “La Juve è un drago a sette teste | non molla mai”

Sport Fanpage

Tutti hanno condiviso la stessadi gruppo, a partire da capitan Bonucci che ha spronato più ... il difensore e capitano bianconero, Leonardo Bonucci, posta un altrosu Instagram, dopo ...Proprio come per qualsiasi altro, sarà possibile trovare se stessi nella lista dei contatti, e mandare link, testo,, video e qualsiasi altro contenuto. Con l'aggiornamento vengono ... La Ferrari lo ha rifatto, c'è un messaggio nascosto nella foto ... WhatsApp potrebbe introdurre una nuova funzionalità pensata per poter condividere le foto mantenendo la qualità originale dello scatto.Dalle motivazioni al possibile ricorso che la Juventus farà al Collegio di Garanzia del CONI: ecco le prossime tappe e come potrebbe cambiare il futuro bianconero. La penalizzazione e la risposta uffi ...