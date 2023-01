Formazioni Ufficiali Verona Lecce | le scelte dei due tecnici

(Di sabato 21 gennaio 2023) Alle 15:00 scenderanno in campo. Ecco leda Zaffaroni e Baroni per la sfida di Serie A Ecco ledi(3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Doig; Lazovic, Lasagna; Djuric. Allenatore: Marco Zaffaroni. A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Henry, Piccoli, Gunter, Magnani, Terracciano, Braaf, Ngonge, Kallon, Cabal, Coppola, Sulemana, Joselito.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Allenatore: Marco Baroni. A disposizione: Bleve, Voelkerling Persson, Brancolini, Askildsen, Tuia, Helgason, ...

Le formazioni ufficiali di Verona-Lecce: Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Doig; Lazovic, Lasagna; Djuric. A ...Le scelte di Zaffaroni e Baroni per la gara delle 15 al Bentegodi Le formazioni ufficiali di Verona-Lecce: VERONA (3-4-2-1): Montipó; Ceccherini, Hien, Dawidowicz; Depaoli, Tameze, Ilic, Doig; Lasagna ...