Formazioni ufficiali Reggina-Ternana | Serie B 2022 2023

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ledi, sfida valida per la ventunesima giornata di. Non è iniziato nel migliore dei modi questa seconda fase di stagione per la squadra di Filippo Inzaghi, battuta in casa dalla Spal nello scorso fine settimana. Il tecnico ha parlato di un incidente di percorso, e i tifosi si augurano sia effettivamente così. Quest’oggi al Granillo arriva unascossa da qualche vicenda extra campo negli ultimi giorni. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 21 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in ...

Juventus Primavera - Frosinone: leJuventus (4 - 3 - 3): Daffara; Domanico, Citi, Dellavalle, Rouhi; Maressa, Pisapia, Hasa; Strijdonck, Anghelé, Yildiz. A disp.: Vinarcik, ......un azzardo unire alla vittoria dei Reds l'opzione che vede andare in rete entrambe le. L'... I PRECEDENTI Liverpool e Chelsea si sono affrontate 140 volte in competizioni. Il ...AGROPOLI (SA). Oggi pomeriggio allo stadio "R. Guariglia" in campo la ventitreesima giornata del campionato di Serie C girone C, ...La partita Wolfsburg - Friburgo di Sabato 21 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per 16° giornata di Bundesliga ...