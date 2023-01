Formazioni ufficiali Modena-Cosenza | Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ledi, sfida valida per la ventunesima giornata di. Una buona prestazione non è bastata alla squadra di Attilio Tesser per inizia in positivo la nuova annata, con una sconfitta di misura sul campo della capolista Frosinone. Ora, davanti al pubblico di casa, gli emiliani proveranno a tornare a far risultati contro il fanalino di coda di questo campionato, che però resta in piena corsa per ottenere la salvezza. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 21 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.