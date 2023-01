Foibe | Rastrelli | Il riduzionismo è pratica oscena | il dovere del ricordo è sacro

Il Denaro

...AG 14 (Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori) " ... ANCI Martedì 17 gennaio Esame: ddl 317 (Concorso artistico per il ricordo delle) " Parere ...Lo comunica in una nota il coordinatore cittadino di Napoli di Fratelli d'Italia, Sergio. ...borsa di studio per mantenere vivo il ricordo sull'eccidio della Shoah e sui Martiri delle, ... Foibe, Rastrelli: Il riduzionismo è pratica oscena, il dovere del ... “Una solennità nazionale alla quale dobbiamo inchinarci, per la quale va esibito con orgoglio il Tricolore, che dobbiamo celebrare con alto senso dell’onore”. Così il senatore Sergio Rastrelli (FDI) n ...