Foggia-Potenza | streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere Serie C

LE PARTITE Sabato 21 gennaio Gelbison - Virtus Francavilla: ore 14.30 Domenica 22 gennaio Messina - Avellino: ore 14.30 Catanzaro - Audace Cerignola: ore 14.30: ore 14.30 Giugliano -...LA CLASSIFICA Palermo 272524 Bari 24 Catanzaro 17 Avellino 17 Virtua Francavilla 15 Juve Stabia 14 Fermana 13 Gubbio 11 Latina 7 Turris 6 Foggia-Potenza, probabili formazioni e dove vederla lagoleada.it Arriva la neve in Basilicata e Puglia. A Potenza scuole chiuse così come in alcuni Comuni del Foggiano Come previsto e largamente anticipato, il maltempo che ha interessato il Sud Italia negli scorsi ...Il pronostico di Foggia-Potenza, sfida valida per il 23° turno del Girone C di Serie C 2022/2023, con i pugliesi in cerca di un riscatto ...