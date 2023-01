Flavio Insinna e il dubbio su Reazione a Catena | ecco che cosa sta succedendo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 gennaio 2023) Che succede a RaiUno? Stando al settimanale Oggi “dopo diciassette anni,si prepara ad avere una durata di ben 6 mesi nel 2023, proseguendo la sua corsa fino al 17 dicembre”. Un’indiscrezione che pare abbia fatto arrabbiare non poco, conduttore de L’Eredità. La programmazione, se quanto scritto dal settimanale risultasse confermato, sarebbe divisa con sei mesi dedicati al programma di Marco Liorni,, dal 5 giugno al 17 dicembre 2023 ed altrettanti sei mesi al programma di. Una divisione che ridurebbe non di poco il tempo di messa in onda del quiz di. La decisione sarebbe stata presa per via del grande successo di Liorni. Sulla pagina ufficiale Rai dia ...