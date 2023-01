LA NAZIONE

Il comitato Cittadini per: 'Pazienti e disabili costretti a percorrere lunghi tratti per arrivare alla ...... con deroga solo per i mezzi di soccorso in emergenza; divieti die transito anche in piazza ... Approfondimenti Parcometri vandalizzati a: l'elenco Firenze, sosta selvaggia all'ospedale di Santa Maria Nuova, "Situazione insostenibile" Continua il programma di controlli ai ponti eseguito da AVR nell’ambito del Global Service. A fine gennaio sarà la volta del Ponte della Vittoria che, per l’occasione, sarà chiuso in orario notturno.Non vince da 5 giornate e a Firenze l’ultima volta è successo 47 anni fa. Al Franchi ci vorrà un altro Torino rispetto a quello impreciso e svagato che ha ripreso il campionato dopo la lunga sosta e ...