Fiorentina-Torino sabato 21 gennaio 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di sabato 21 gennaio 2023) Classifica alla mano traè uno scontro diretto per il decimo posto, obiettivo che non era nelle intenzioni societarie prima della stagione ma che riflette l’andamento altalenante di entrambe le squadre che hanno in comune anche l’approdo ai quarti di coppa Italia in cui si contenderanno un posto in semifinale. I granata InfoBetting: Scommesse Sportive e

Formazioni ufficiali: le scelte dei due allenatori per il posticipo di questo sabato di campionato Le scelte ufficiali di Italiano e Juric per, positicipo di questo sabato di ...Commenta per primo Le formazioni ufficiali di, 19a giornata di Serie A:(4 - 2 - 3 - 1) : Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Saponara; Kouamé. All. : Italiano. ...L’ultima giornata del girone d’andata della Serie A 2022-2023 di calcio maschile si è aperta nel pomeriggio odierno con lo svolgimento dei primi due anticipi, in attesa del match serale tra Fiorentina ...La Fiorentina è arrivata allo stadio Artemio Franchi: i viola, alle 20.45, scenderanno in campo contro il Torino per la 19a giornata di Serie A. Ecco il video di FV: ...