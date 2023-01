Fiorentina-Torino | le formazioni ufficiali

(Di sabato 21 gennaio 2023) Riportiamo ledi, gara valevole per la 19° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Federico Dionisi della sezione de L’Aquila, coadiuvato dagli assistenti Vivenzi e Cipressa, e dal quarto uomo Feliciani. VAR e AVAR saranno rispettivamente Mazzoleni e Longo. Calcio d’inizio alle 20:45 allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze. Rispettivamente in nona e ottava posizione,si affrontano questa sera per provare a superare momentaneamente in classifica l’Udinese. I friulani, infatti, occupano il settimo posto utile per la qualificazione alla prossima Conference League. Dopo due vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia, gli uomini di Vincenzo Italiano sono caduti nell’ultimo turno in casa della Roma. Momento decisivo ...

Commenta per primo L'arbitro diè Federico Dionisi della sezione de L'Aquila. Insieme a lui gli assistenti Vivenzi e Cipressa, il quarto uomo è Feliciani. Al Var c'è Mazzoleni, l'Avar è Longo. Di seguito gli ...Il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Franchi,si affrontano nel match valido per la 19° giornata di campionato di Serie A ...33' Botta di Ricci da lontano, Terracciano in due tempi! 32' GOOOOOOOOOL TORO! Miranchuk. Recupera palla Vojvoda su un rilancio sbagliato, serve Miranchuk al limite, si sposta il tanto che basta per ...PRIMO TEMPO 29' OCCASIONE FIORENTINA! Biraghi in mezzo per Kouame che gira subito, Savic in tuffo sul palo la mette in angolo. Dalla battuta lo stesso Kouame di testa mette altissimo.