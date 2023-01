Fiorentina-Torino | le formazioni ufficiali | Juric con due sorprese

DIRETTA DILe formazioni ufficiali di(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikone, Bonaventura, Gonzalez;...FORMAZIONI UFFICIALI: in attesa: in attesaQueste le ultime di formazione raccolte dai nostri inviati su Fiorentina-Torino: Fiorentina-Torino - Sabato 21 gennaio, ore 20.45, stadio Franchi .In attesa della formazione ufficiale della Fiorentina, è intanto stata ufficializzata quella del Torino. Ecco gli undici uomini scelti da Ivan Juric per la partita contro i viola, in ...