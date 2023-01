Fiorentina-Torino | la moviola LIVE | annullato un gol a Seck

Commenta per primo Ricardo Rodriguez , capitano del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la: 'Guardiamo a noi stessi per fare bene. Vogliamo fare una bella partita e vincere'. Meglio esterno o centrale 'Posso ...... "Purtroppo è un momento nel quale abbiamo tanti giocatori fuori" Ivan Juric, tecnico del, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d'inizio contro la. Di seguito le ...PRIMO TEMPO 2' Proteste viola per un contatto tra Buongiorno e Kouame, per l'arbitro è tutto regolare, ma era comunque offside. Inizia la partita, primo pallone mosso dalla ...3' - Lancio lungo per Kouame evidentemente trattenuto da Buongiorno, ma c'era posizione di fuorigioco. La Fiorentina però ha preso subito il controllo del gioco, come ...