Fiorentina-Torino 0-1 | decide il gol di Miranchuk

(Di sabato 21 gennaio 2023) (Adnkronos) –sconfitta in casa dal, che vince 1-0 sul campo dei viola nel match valido per la 19esima giornata della Serie A 2022-2023. Al Franchi il gol dial 33mo del primo tempo assicura ai granata la vittoria, che porta la squadra a 26 punti in classifica. Larimane a quota 23. Funweek.

Agli uomini di Juric basta un gol di Miranchuk per assicurarsi i tre punti ed espugnare il campo dei ...Da Graziani a Miranchuk. Basta una pennellata del russo per conquistare Firenze 47 anni dopo e far felice il: 1 - 0 allanei primi 90' della sfida tra due gruppi che tra pochi giorni si ritroveranno a giocarsi i quarti di finale di Coppa Italia. Intanto, la prova d'apertura se la ...Le dichiarazioni dei protagonisti del match al termine della sfida tra Fiorentina e Torino valida per il 19° turno ...Altra sconfitta per la Fiorentina in questo campionato, che perde di misura al Franchi contro il Torino di Juric. Decide un gol di Miranchuck nel primo tempo, che mette in difficoltà la ...