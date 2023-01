Fiorentina-Torino 0-1 | decide il gol di Miranchuk

(Di sabato 21 gennaio 2023) (Adnkronos) –sconfitta in casa dal, che vince 1-0 sul campo dei viola nel match valido per la 19esima giornata della Serie A 2022-2023. Al Franchi il gol dial 33mo del primo tempo assicura ai granata la vittoria, che porta la squadra a 26 punti in classifica. Larimane a quota 23. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

L'1 - 0 del Franchi porta la firma di Miranchuk, in gol dopo la traversa di Seck. Nella ripresa inutile la pressione viola, Milinkovic salva su Barak ...Commenta per primo Demba Seck , attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la: 'Juric prima della partita mi ha detto di giocare uno contro uno attaccando la profondità e non mettermi in mezzo ... Le pagelle di Fiorentina-Torino 0-1: grandi Vanja e Ricci, promossi Adopo e Seck Il Torino rialza la testa dopo la brutta sconfitta casalinga contro lo Spezia ed espugna il Franchi di Firenze nell’anticipo dell’ultima giornata del girone d’andata della Serie A 2022-2023 di calcio ...Al termine di Fiorentina-Torino 0-1, Demba Seck ha così commentato la vittoria dei granata ai microfoni di Dazn. Per prima cosa il numero 23 ha commentato il gol di Miranchuk: “Il gol di Miranchuk