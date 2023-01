Figlio Lucarelli arrestato per stupro | la ragazza | ' Dicevo no Non sono un oggetto'

(Di sabato 21 gennaio 2023) Dopo essersi confidata con un'amica, la 23enne è andata in questura e ha denunciato la violenza. 'Quando ho capito ciò che stava accadendo ero atterrita. Era come se il mio corpo non mi ...

Open

Dopo essersi confidata con un'amica, la 23enne è andata in questura e ha denunciato la violenza. 'Quando ho capito ciò che stava accadendo ero atterrita. Era come se il mio corpo non mi ...Vengono indagati cinque giovani, due di loro finiscono ai domiciliari: e sono entrambi calciatori del Livorno, uno è ildel vecchio bomber Cristiano. Sono tutti ragazzi con i soldi. ... Cristiano Lucarelli difende il figlio: «È innocente: ora sono ancora più convinto» - Il video TERNI - «Pensavate che scappassi e non ci mettessi la faccia. Mi dispiace deludervi ma ce l’ho sempre messa per tante cose, figuriamoci per una cosa che ho creato io, per un ragazzo ...L'accusa è terribile e, purtroppo, sempre più comune tra i giovani calciatori. Mattia Lucarelli, 23enne in forza al Livorno (serie D) e figlio dell'ex attaccante ...