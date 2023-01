Fiere | inaugurato a Rimini Sigep | il food service dolce proiettato nell' era della convergenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 gennaio 2023) Roma, 21 gen. (Adnkronos/Labitalia) - E' ilpiù atteso, quello che dà il via alla nuova era del. L'era, come l'ha definita oggi il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, inaugurando alla fiera diil 44° Salone internazionalegelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè di Italian Exhibition Group (Ieg). Un appuntamento leader, che si tiene fino a mercoledì 25 in contemporanea con AB Tech Expo, il Salone internazionale delle tecnologie e prodotti per la panificazione. Ma cosa si intende per era? E' la nuova tendenza, amplificata dalle possibilità offerte dalla tecnologia, che cambia profondamente il rapporto clienti e imprese. ...