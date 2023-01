(Di sabato 21 gennaio 2023) (Adnkronos) – E’ ilpiù atteso, quello che dà il via alla nuova era del. L’era, come l’ha definita oggi il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, inaugurando alla fiera diil 44° Salone internazionalegelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè di Italian Exhibition Group (Ieg). Un appuntamento leader, che si tiene fino a mercoledì 25 in contemporanea con AB Tech Expo, il Salone internazionale delle tecnologie e prodotti per la panificazione. Ma cosa si intende per era? E’ la nuova tendenza, amplificata dalle possibilità offerte dalla tecnologia, che cambia profondamente il rapporto clienti e imprese. L’esperienza di un ...

Adnkronos

'Lesono a tutti gli effetti delle infrastrutture - ha poi spiegato Sangalli - a cavallo tra materiali e immateriali. Materiali perché in un'epoca in cui il business diventa per tanti aspetti ...Haalla fiera di Rimini la 44/a edizione del Sigep, il salone internazionale della gelateria,... "Queste giornate, in una dellepiù importanti a livello internazionale, mostrano che ... Fiere, inaugurato a Rimini Sigep: il food service dolce proiettato nell’era della convergenza Roma, 21 gen. (Adnkronos/Labitalia) – E’ il Sigep più atteso, quello che dà il via alla nuova era del food service dolce. L’era della convergenza, come l’ha definita oggi il presidente di Confcommerci ...E’ il Sigep più atteso, quello che dà il via alla nuova era del food service dolce. L’era della convergenza, come l’ha definita oggi il presidente di ...