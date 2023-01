(Di sabato 21 gennaio 2023) LINCOLNSHIRE ( Inghilterra ) - Disavventura per il 36enne attaccante del Leicester , Jamie. Come riportato dal Daily Mail , giovedì sera la palestra personale all'interno delladel ...

Corriere dello Sport

Attimi diper la famiglia Vardy che ha visto bruciare una parte della dependance del valore di 2,5 milioni di sterline. Ingenti i danni subiti, con la struttura, per gran parte costruita in ...Attimi di grandenella serata di ieri (venerdì 20 gennaio 2023) a Toscolano Maderno , a fuoco il Lido degli Ulivi. A fuoco il Lido degli Ulivi, attimi dia Toscolano Maderno Lesono divampate intorno alle 21 e immediatamente sono stati allertati i Vigili del Fuoco che sono giunti sul posto tempestivamente da Salò: per fortuna in poco tempo,... Fiamme e paura nella villa di Vardy: ecco cosa è successo LINCOLNSHIRE ( Inghilterra) - Disavventura per il 36enne attaccante del Leicester, Jamie Vardy. Come riportato dal Daily Mail, giovedì sera la palestra personale all'interno della villa del calciatore ...Mezzanotte di fuoco e paura nella zona 167 di Nardò ... che potrebbero aiutare i militari a chiarire la dinamica delle fiamme. Di certo si tratta dell’ennesimo incendio notturno divampato nella ...