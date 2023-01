“Ferito perché senza casco” | “sette giorni a spalare foglie” | alternanza scuola-lavoro | gli studenti tornano in piazza a un anno dalla morte di Lorenzo Parelli – Le storie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 gennaio 2023) “Stavo scaricando con un carrello delle piante sulla mensola di un vivaio e una mi è caduta in testa. Non avevo ile mi sono tagliato la fronte. Quando sono andato in bagno a sciacquarmi il sangue, il titolare si è fatto trovare fuoriporta chiedendomiavessi smesso di lavorare”. Marco, nome di fantasia di uno dei partecipanti al collettivoTzunami, frequenta l’ultimodi un Istituto tecnico agrario in provincia di Milano e, ambre, ha dovuto svolgere il Pcto (Percorso per le competenze trasversali e di orientamento), più comunemente conosciuta come. Un’esperienza obbligatoria, ma che spesso si rivela poco formativa, distante dal percorso di studi, e, nei casi più estremi, ...