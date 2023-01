Femminicidio nel Mantovano | fermato l' ex  fidanzato 

(Di sabato 21 gennaio 2023) AGI - Un cittadino moldavo di 33 anni è stato sottoposto dai carabinieri di Mantova a fermo di indiziato di delitto per l'omicidio premeditato dell'ex fidanzata Maliko Yana, ucraina di 23 anni. Dalle indagini dei militari del nucleo investigativo, condotte con i colleghi della compagnia di Castiglione delle Stiviere, l'uomo avrebbe ucciso con un coltello la giovane e poi occultato il cadavere nella zona umida valle all'interno del parco colline moreniche. Le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco si concentrano in un laghetto naturale e nella vegetazione attorno allo specchio d'acqua. Gli inquirenti sono fiduciosi nella possibilità di recuperare il cadavere in tempi brevi. L'uomo è stato condotto alla casa circondariale di Mantova a disposizione della Procura della Repubblica che sta coordinando le indagini.

La Repubblica

