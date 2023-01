Femminicidi Mattia PD | servono politiche pubbliche e cambio culturale

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 gennaio 2023) “Ci addolora la notizia odierna dell’ennesimo tentativo dio, che si sarebbe consumato nella notte tra il 19 e il 20 gennaio nei pressi di Ponte Milvio, a Roma. Quanto accaduto qualche giorno fa, sempre nella capitale, con l’assassinio della giovane avvocata, Martina Scialdone, la quale inutilmente ha provato a chiedere aiuto, ci impone la necessaria – e quanto mai urgente – attenzione delle Istituzioni e di tutta la società civile, sul contrasto alla violenza di genere”. Così in una nota Eleonora, Presidente IX Commissione del Consiglio regionale uscente e candidata PD alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023. “In Regione Lazio siamo sempre stati in prima fila: gratuito patrocinio per le donne vittime di violenza, potenziamento della rete dei Centri anti violenza e delle case rifugio, anche negli Atenei del Lazio, sostegno ...