Fefè De Giorgi racconta come ha trasformato l’Italia del volley

(Di sabato 21 gennaio 2023) Con la sua calma e la sua serenità ha colpito il presidente Mattarella. Con la sua ironia e la sua simpatia ha contagiato gli azzurri delche con la sua guida ha poi portato all’oro Europeo e a quello Mondiale. In Italia non c’è nessuno che abbia vinto quattro Mondiali e due EuropeiFerdinandoDe. Ha cominciato in campo, alzando la palla alla prima generazione di fenomeni della nostra pallavolo, sta continuando in panchina al comando di una nuova generazione di fenomeni che in un anno ha vinto tutto e ora deve far finta di non pensare che nel 2024 ci sono i Giochi da sempre proibiti per noi. Fin che c’è da scherzare Deè in prima fila. Gli piace ridere e far ridere. “Ricordiamoci sempre che facciamo sport, non andiamo in miniera”, dice l’ex ragazzo che arriva dal ...